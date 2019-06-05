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Россия

Составлен экологический рейтинг российских регионов

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Составлен экологический рейтинг российских регионов

Москва, 5 июня. Эксперты общественной организации «Зеленый патруль» подвели итоги весеннего исследования и составили экологический рейтинг российских регионов.

Как следует из итогов проведенной работы, самыми грязными субъектами федерации были признаны Красноярский край, а также Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Главной проблемой этих регионов экологические общественники назвали неспособность местных властей запустить реформу по обращению с отходами производства и потребления.

«Регионы прибегают к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых, действующих мощностей и сокращении их вывоза на полигоны», — говорится в документе.

Меж тем, самыми чистыми российскими регионами специалистами «Зеленого патруля» были признаны Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область.

Как напоминают «Известия», минувшей зимой Всероссийский центр изучения общественного мнения назвал основные экологические проблемы государства по версии граждан России.

Составлен экологический рейтинг российских регионов

Исследование показало, что 31% россиян говорит об ухудшении экологической ситуации в стране. За улучшение ситуации за последние пять лет высказались лишь 23% россиян. Причем чаще всего ответственность за состояние экологии граждане возлагают на местные и региональные власти.

Самыми острыми экологическими проблемами россияне считают загрязнение воздуха, мусорные свалки, грязные реки и озера, несвоевременный вывоз мусора, плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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