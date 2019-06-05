Пекин, 5 июня. Китай впервые в истории страны осуществил успешный космический пуск с морской платформы. Ракета-носитель «Чанчжэн-11» (CZ-11) с семью космическими аппаратами стартовала в среду в 12.06 по местному времени (в это время в Москве было 07.06).

Как сообщает Центральное телевидение, Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы, расположенной в Желтом море. Обломки космического корабля должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.

«Чанчжэн-11» — четырехступенчатая космическая ракета. Она была создана для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников. С 2015 по 2019 годы китайские специалисты успешно запустили шесть ракет-носителей.

Ранее Китай запустил спутник для наблюдения за океаном. Ракета-носитель Long March-2C стартовала с космодрома из провинции Шаньси в Северном Китае. Как сообщили в управлении оборонной науки, техники и промышленности Китая, спутник необходим для мониторинга состоянии окружающей среды в территориальных водах Китая. Ракету-носитель также могут использовать при установлении координат для оказания помощи на море. Изготовителем ракеты-носителя является Китайская компания космических спутников. Срок эксплуатации устройства оценивается в пять лет.

Власти США полагают, что Россия и Китай, которые активно обсуждают предотвращение гонки вооружений в космосе, на деле готовятся к «космическим войнам». Об этом заявила помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет.

В частности, Поблет уверена, что Москва и Вашингтон работают над созданием противоспутниковых ракет наземного базирования и различных боевых лазеров, предназначенных для «ослепления» космических аппаратов.

В качестве примера она привела российский лазерный комплекс «Пересвет», который уже поступил на вооружение. Этот комплекс, подчеркивает помощник госсекретаря, может нарушить работу спутника.

Напомним, что о принятии комплекса «Пересвет» на боевое дежурство ранее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российский лазерный комплекс «Пересвет» впервые был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года в рамках послания Федеральному собранию.