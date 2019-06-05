Российские врачи осмотрели нуждающихся в протезировании сирийских детей

Дамаск, 5 июня. Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании. Медики готовят пострадавших к лечению в больницах РФ, сообщил директор института протезирования и ортезирования Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Константин Щербина.

В Сирию прибыла группа врачей, в которую входят специалисты по протезированию конечностей, травматологи-ортопеды и реабилитологи. Как пояснил Щербина, сейчас специалисты должны определить, какую конструкцию протеза выбрать для каждого конкретного случая. Кроме того, необходимо понять, требуется ли реконструкция культи, поскольку некоторые пострадавшие потеряли конечности из-за взрывов. Если врачи обнаружат подобные проблемы, потребуется помощь хирурга.

Щербина рассказал, что в России есть несколько учреждений, оказывающих протезно-ортопедическую помощь. Также некоторые больницы обладают клинической базой для реконструктивно-восстановительных операций на культе. Директор института пока не может точно сказать, сколько пациентов и в какую клинику попадут.

Среди сирийских пациентов, которые пришли на осмотр к российским врачам, находится студентка психологического факультета университета Аль-Баас города Хомс. Девушка потеряла обе ноги три года назад после того, как рядом с ней взорвался автомобиль. Еще один из пациентов рассказал, что подорвался на мине пять месяцев назад во время сбора трюфеля, в результате чего ему оторвало ногу.

Также российские врачи осмотрели восьмилетнего мальчика, который два года назад лишился ноги из-за сильного удара током. Ребенок уронил игрушку с балкона и задел линии электропередач головой, когда пытался ее достать. Отец мальчика возлагает большие надежды на российских врачей, поскольку ребенку требуется дальнейшее лечение, в том числе пластическая операция на шее.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года поступило сообщение о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1. В настоящее время на первый план вышли политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев. Ранее сирийский народ рассказал о позитивной роли России в освобождении Хомса.

1 Организация запрещена на территории РФ.