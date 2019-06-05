Вашингтон, 5 июня. Проблема террористической угрозы действительно остро стоит в сирийской провинции Идлиб, и боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 могут воспользоваться этим, чтобы консолидировать свои силы. Об этом рассказал координатор мониторинговой группы ООН, британский дипломат Эдмунд Фиттон-Браун.

По его словам, ИГИЛ1 вошла в фазу адаптации и консолидации: террористы хотят создать условия доя возрождения. Выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, Фиттон-Браун подчеркнул, что теперь преступная организация не стремится удерживать территории, поэтому наблюдается рост числа инцидентов в сфере безопасности в некоторых районах, контролируемых правительством Сирии. В ООН выразили беспокойство из-за террористической угрозы в сирийском Идлибе.

«Конечно же, для Дамаска одним из насущных вопросов является Идлиб», — подчеркнул специалист.

Сотрудник ООН подчеркнул, что эту провинции в САР можно считать рассадником иностранных террористов, что свидетельствует о серьезной проблеме. По его словам, ИГИЛ может воспользоваться любым кризисом, связанным с беженцами, который может разразиться в этом районе. Организация стремится переместить своих боевиков в Турцию под прикрытием передвижения людей.

Ранее министр иностранных дел Сирии Сергей Лавров заявил о необходимости довести борьбу с терроризмом в Идлибе до конца.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос сирийского урегулирования продвигается медленнее, чем хотелось бы, в связи с проблемами, которые трудно было предвидеть. На данный момент основным очагом терроризма в Сирии является Идлиб, где действуют боевики запрещенного в РФ бандформирования «Джебхат ан-Нусра»1.

Напомним, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты в Идлибе. Кроме них, в провинции остаются более десятка разных преступных формирований. По разным данным, в Идлибе орудуют около 30 тысяч боевиков, многие из которых — иностранные наемники.

Президенты России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган — провели 14 февраля в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита заявил, что нельзя мириться с действиями террористов в провинции Идлиб: необходимо предпринять меры для ликвидации этого террористического очага.

В связи с этим Путин предложил рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран смогут сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага. Также президент РФ заявил, что Москва ожидает более активных действий от ООН и других международных организаций по оказанию помощи народу Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.