Составлен топ-10 лучших курортов России для отдыха с детьми

Москва, 5 июня. Аналитическое агентство ТурСтат составило топ-10 курортов России для летнего отдыха родителей с детьми.

Лидером своеобразного рейтинга стал город-курорт Сочи, за который проголосовали 40% участников интернет-опроса, проведенного специалистами агентства, на втором месте – Анапа (16%).

Третье и четвертое места поделили курортный район Санкт-Петербурга и Байкал (по 11%), на пятой и шестой строчке ТОПа – крымские Евпатория и Ялта, за которые проголосовали по 7% участников опроса.

Кроме того, в десятку лучших курортов России для отдыха с детьми по версии пользователей сайта ТурСтат вошли Феодосия, Ейск (Краснодарский край), Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск.

«В первую десятку лучших российских курортов для летнего отдыха с детьми вошли пять курортов на побережье Черного моря, один курорт на побережье Азовского моря, два курорта на Балтике, один курорт Кавказских Минеральных Вод и озеро Байкал», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Как напоминает RT, в середине мая эксперты портала Tvil.ru назвали самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море в России — это Новомихайловский в Туапсинском районе, населенные пункты Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края.

Тогда же были опубликован список 10 лучших российских курортов для летнего отдыха на море. Рейтинг возглавили Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь.

Как уточняется, в среднем самостоятельные путешественники останавливаются в курортных городах на 10–11 дней. Жилье обходится им от 2,3 до 3,4 тысячи рублей в сутки.