Мадуро рассказал о желании венесуэльцев обновить состав парламента

Каракас, 5 июня. Население Венесуэлы желает провести парламентские выборы, чтобы обновить состав Национальной ассамблеи. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

«Мы готовы провести парламентские выборы. Страна хочет обновления Национальной ассамблеи», — заявил Мадуро.

Его выступление транслировалось в Twitter. Он также призвал своих сторонников и народ республики «укреплять политическую стабильность в стране».

Национальная ассамблея контролируется оппозицией, но в последние годы она не принимает каких-либо решений. Этот орган заменен на Национальное учредительное собрание, лояльное Каракасу. В его руках находится вся полнота законодательной власти.

Состав Национальной ассамблеи был избран в 2015 году. По плану следующие выборы должны были состояться в конце 2020 года.

28 мая Николас Мадуро призвал соратников по Единой социалистической партии Венесуэлы готовиться к парламентским выборам. Он заявил о необходимости провести их «лучше раньше, чем позже».

«Мы хотим проведения выборов, выборы уже — вот наш лозунг!» — отметил Мадуро.

В начале января 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом страны». Его поддержали США и ряд стран Евросоюза. Законно избранный президент Николас Мадуро объявил о попытке государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Он назвал Гуайдо «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран выступили в поддержку Мадуро. Они назвали статус Гуайдо «ничтожным», сообщает «Газета.ru».