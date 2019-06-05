Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Жители Донбасса могут лишиться имущества
Жители Донбасса, которые получили российское гражданство, могут потерять свое имущество. Соответствующий законопроект на рассмотрение Рады внес украинский депутат Олег Мусий. Пояснительная записка к инициативе не прилагается, поэтому пока что все детали неизвестны. Однако законопроект уже стал объектом обсуждений. Как заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, в этом предложении нет ничего удивительного.
«Если принимаются законы о запрете русского языка, то можно ожидать и чего-то подобного. Такие заявления я бы не стал воспринимать всерьез, потому что Украина вступает в фазу парламентской предвыборной гонки. Сейчас популистские и полубредовые предложения будут звучать все чаще и чаще», — отметил Александр Шерин.
Напомним, что в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов жителями Донбасса. Это решение, по словам лидера страны, направлено на защиту прав людей, и вопрос носит чисто гуманитарный характер.
Зеленский готов начать переговоры с Россией
Киев готов начать с Москвой переговоры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Она прошла в Брюсселе. Украинский лидер также отметил, что страна намерена выполнять минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Но прежде всего, как заявил глава государства, Украина должна «защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». В Госдуме поприветствовали желание украинских властей начать переговоры с нашей страной.
США запретили круизным лайнерам заходить в порты Кубы
Туристы из США теперь не смогут отправиться по воде на Кубу. Власти Штатов запретили круизным лайнерам заходить в порты Острова свободы. Причина не нова, она связана с тем, что Вашингтон вновь обвинил Кубу в поддержке легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. И теперь США даже и не скрывают, что хотят нанести вред туриндустрии Гаваны. Впрочем, это не первые ограничительные меры. Ранее Штаты запретили групповые образовательные поездки, а также поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу.
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Немецкий Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота. Причина, как пишут журналисты, в том, что Боливарианская республика пропустила платеж в рамках кредитного договора. По информации СМИ, в 2016 году Венесуэла взяла кредит у банка на пять лет. Сумма немалая — 750 миллионов долларов. В качестве залога республика оставила 20 тонн золота, которые банк и конфисковал. Официальных комментариев по это ситуации пока не поступало.