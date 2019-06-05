Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Жители Донбасса могут лишиться имущества

Жители Донбасса, которые получили российское гражданство, могут потерять свое имущество. Соответствующий законопроект на рассмотрение Рады внес украинский депутат Олег Мусий. Пояснительная записка к инициативе не прилагается, поэтому пока что все детали неизвестны. Однако законопроект уже стал объектом обсуждений. Как заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, в этом предложении нет ничего удивительного.

«Если принимаются законы о запрете русского языка, то можно ожидать и чего-то подобного. Такие заявления я бы не стал воспринимать всерьез, потому что Украина вступает в фазу парламентской предвыборной гонки. Сейчас популистские и полубредовые предложения будут звучать все чаще и чаще», — отметил Александр Шерин.

Напомним, что в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов жителями Донбасса. Это решение, по словам лидера страны, направлено на защиту прав людей, и вопрос носит чисто гуманитарный характер.