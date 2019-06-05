Москва, 4 июня. В некоторых регионах России на Урале и Сибири возможны серьезные ночные заморозки. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В Гидрометцентре рассказали, где в России жара сменится ночными заморозками.

По ее словам, летняя погода на этих российских территориях никак не установится. В Башкирии 5–6 июня пройдет дождь, ветер усилится до 22 метров в секунду. 6 июня ожидается гроза, а ночью до минус двух градусов. При этом в Свердловской и Челябинской областях могут пройти сильные дожди. 5 июня днем может выпасть до 50 миллиметров, это месячная норма осадков. Дождь будет сопровождаться грозами, градом и сильным ветром до 27 метров в секунду.

Как пишет «Российская газета», температура на Урале не превысит 20-градусную отметку. В Челябинской, Курганской областях днем лишь плюс 14–19 градусов.

Ранее Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в 2019 году. Отмечалось, что в июне нестандартно теплая погода будет наблюдаться на юге Приволжского и Южного округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, на западе Якутии и Приморья.

В середине лета особенно высокие температуры ожидаются на юге страны. По мнению синоптиков, в Сибири летние температуры могут превысить прошлогодние значения. Теплый август ожидается в Центральной России и на Северо-Западе. Также Гидрометцентр прогнозирует теплое начало осени в европейской части РФ.

Ранее сообщалось, что в апреле температура воздуха в ряде российских регионов может понизиться до минус 30.

При этом как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, летом температура должна быть близкой к температурной норме, несмотря на довольно холодный апрель. Между тем, многие специалисты считают, что все прогнозы на лето пока очень условны. По словам замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолия Цыганкова, «это долгосрочный прогноз, и он очень приблизительный».

Точные прогнозы даются только на ближайшие семь дней, о чем заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она указала на то, что только в общих чертах можно сказать о более длительных периодах, таких как предстоящее лето.

Таким образом специалисты, комментируя прогноз Гидрометцентра на лето, сошлись во мнении, что «все очень условно».