МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 5 июня. В Межгосударственном авиационном комитете закончили подготовку промежуточного доклада по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой информированный источник в российских авиационных кругах. Собеседник агентства уточнил, что в документе, в том числе, будут отражены оперативные рекомендации по безопасности полетов.

«Промежуточный отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф. Он включает в себя анализ полета, состояние судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд», — пояснил источник.

Как напоминает RT, самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в «Шереметьево». При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. После этого огонь перекинулся на хвостовую часть. Погиб 41 человек, спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что экипаж в нарушение инструкции не выпустил интерцепторы при посадке. В авиакомпании сообщили, что во время приземления закрылки самолета соответствовали посадочной процедуре, однако отсутствие устойчивого пробега по взлетной полосе сделало невозможным выпуск интерцепторов.

Добавим, что в середине мая в аэропорту Ижевска в связи с технической неисправностью был снят с рейса самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». SSJ-100 с бортовым номером RA-89099 должен был вылететь в «Шереметьево». На борт воздушного судна поднялись все 56 пассажиров, самолет начал выполнять руление по взлетно-посадочной полосе. По данным источников, у самолета обнаружилась течь в топливном баке.