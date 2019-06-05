Савченко рассказала, чем может обернуться для Украины вступление в ЕС и НАТО

Киев, 5 июня. Киев может потерять Донбасс, если Украину примут в НАТО и Евросоюз. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она напомнила, что решение по вступлению в ЕС и НАТО было закреплено в конституции Украины под давлением пятого президента Петра Порошенко.

«Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию — это бессмысленность, это абсолютно неграмотно», — отметила Савченко.

Депутат Рады обратила внимание, что во время предвыборной кампании шоумен Владимир Зеленский заявлял о необходимости проведения референдума по вопросу вступления в ЕС и НАТО, однако став президентом, пообещал способствовать вступлению в эти организации.

В эфире телеканала NewsOne Савченко оценила вероятность урегулирования гражданской войны на Украине.

«Если будет внеблоковый статус [у Украины], то мы больше склоняемся к миру, и нам это сейчас важно. Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса. И нам это важно или нет?» — заявила Савченко.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, которые закрепили курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. При этом в Европе не спешат принимать Украину в ЕС и в Североатлантический альянс. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу потребуется минимум десять лет, чтобы принять решение по членству Украины в организации. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что для вступления в НАТО Киеву нужно достичь ряда критериев.

По мнению экспертов, шансы на вступления в альянс у Украины минимальные, сообщает «Газета.ru».

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал, что для вступления в НАТО Киеву потребуется потратить 120 млрд долларов. В ближайшие 40 лет государство не сможет позволить себе такие траты, считает политик.