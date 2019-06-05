Захарова высказалась о подготовке Зеленским стратегии по «возвращению Крыма»

Москва, 5 июня. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по «возвращению Крыма».

Размышлениями на тему дипломат поделилась в интервью Национальной службе новостей, напомнив, что жители российского полуострова поставили точку в этом вопросе весной 2014 года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО некую стратегию «возвращения» Крыма во время визита в Брюссель.

«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь», — прокомментировала украинскую стратегию Мария Захарова.

К слову, депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, комментируя украинские инициативы по «возвращению» заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо отрабатывать зарплату.

«Теперь он будет ездить по Брюсселям и Вашингтонам и вести разговоры о том, как он, бедный, работает-старается. Он же целый президент. Ему зарплату платят. Но мы это уже видели», — отметил парламентарий в интервью ФАН.

Как напоминает «Газета.ru», Крым и Севастополь стали частью России после проведенного весной 2014 года референдума, во время которого подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ.

кр

Кремль неоднократно заявлял, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и уставом Организации Объединенных Наций. Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.