Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Захарова высказалась о подготовке Зеленским стратегии по «возвращению Крыма»

2 221
0 Оставить комментарий

Захарова высказалась о подготовке Зеленским стратегии по «возвращению Крыма»

Москва, 5 июня. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по «возвращению Крыма».

Размышлениями на тему дипломат поделилась в интервью Национальной службе новостей, напомнив, что жители российского полуострова поставили точку в этом вопросе весной 2014 года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО некую стратегию «возвращения» Крыма во время визита в Брюссель.

«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь», — прокомментировала украинскую стратегию Мария Захарова.

К слову, депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, комментируя украинские инициативы по «возвращению» заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо отрабатывать зарплату.

«Теперь он будет ездить по Брюсселям и Вашингтонам и вести разговоры о том, как он, бедный, работает-старается. Он же целый президент. Ему зарплату платят. Но мы это уже видели», — отметил парламентарий в интервью ФАН.

Как напоминает «Газета.ru», Крым и Севастополь стали частью России после проведенного весной 2014 года референдума, во время которого подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. 

крЗахарова высказалась о подготовке Зеленским стратегии по «возвращению Крыма»

Кремль неоднократно заявлял, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и уставом Организации Объединенных Наций. Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

infox - new
Автор: Константин Терехов
Источник: НСН
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров