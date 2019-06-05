Греция потребовала от Германии репараций на 320 млрд евро

Берлин, 5 июня. Посол Греции в Берлине передал в МИД ФРГ ноту, в которой Афины призвали немецкую сторону начать переговоры о выплате Германией военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.

Как говорится в официальном сообщении греческого внешнеполитического ведомства, нота немецкой стороне представлена в соответствии с указаниями замминистра иностранных дел Сии Анагностопулу.

«Эта дипломатическая акция предпринята после обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля», — уточнили в греческом МИД.

Кроме того, в министерстве иностранных дел Греции заявили, что требуют не только компенсации понесенного ущерба, но и возврата разграбленных и вывезенных из страны в годы войны археологических и других ценностей.

Как напоминает «Газета.ru», в середине апреля греческий парламент принял резолюцию с требованием выплаты ФРГ военных репараций в размере 320 миллиарда евро. Кроме того Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 мдрд.

По данным Афин, во время Второй мировой войны в Греции было убито более 550 тысяч человек. В общей сложности жертвами войны стали почти 20% населения страны, составлявшего в 1939 году почти 7,5 миллионов человек.

Добавим, что осенью 2017 года аналитическое бюро польского Сейма объявило сумму, которую, по мнению Варшавы, задолжала Германия по репарациям за ущерб причиненный во время Второй мировой войны.

Сумму долга ФРГ по репарациям в Бюро анализа польского сейма оценили в 48,8 млрд долларов — такая сумма была получена из оценочной суммы в 258 млрд польских злотых исходя из обменного курса в 1 доллар за 5,3 злотых.