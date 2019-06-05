В Пентагоне подтвердили заинтересованность США в военной помощи Украине

Вашингтон, 5 июня. Штаты заинтересованы в оказании военной помощи Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант Чарльз Хупер, возглавляющий управление Пентагона по сотрудничеству и безопасности.

«Мы очень заинтересованы в содействии новым властям на Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются», — заявил Хупер, выступая в Институте Брукингса.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский конгресс планирует увеличить военную помощь Украине в 2020 году. По его словам, Киеву предоставят летальное оружие оборонительного характера, а также окажут поддержку в программах реформирования вооруженных сил. На эти цели будет выделено более 700 млн долларов, отметил дипломат.

Штаты планируют оказывать поддержку Киеву не только в военных вопросах. В Госдепартаменте могут согласовать проект по «укреплению демократии» на Украине. Он предполагает выделение Киеву 900 тысяч долларов. Планируется направить эти деньги на общественное наблюдение за избирательным процессом, а также на работу с электоратом. Госдеп США разделяет проект на две части — предвыборную и поствыборную.

По словам директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, Вашингтон «взялся за Украину всерьез». По его словам, его цель — сделать так, чтобы власть была сверху донизу подчинена Соединенным Штатам, пишет RT.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон, сообщает «Газета.ru».