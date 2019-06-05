Вашингтон, 5 июня. Адвокат штаба Трампа Майкл Карвин просит суд наказать демократов, подавших иск о «сговоре с Россией».

Полный провал расследования спецпрокурора Роберта Мюллера стал поводом для адвоката, представляющего интересы предвыборного штаба Дональда Трампа, обратиться в суд с просьбой о наказании для Демократической партии США, инициировавшей следствие по якобы имевшему место вмешательству Москвы в выборы американского президента.

Опираясь на выводы Мюллера, которые говорят об отсутствии какого-либо сговора, Карвин заявляет, что демократы нарушают закон, продолжая обвинять Трампа в связях с Россией. Адвокат уточняет, что речь идет о процессуальном правиле 11, согласно которому утверждения в иске должны быть подтверждены доказательствами, а сам иск не должен подаваться с «ненадлежащей целью».

Карвин предлагает наложить штрафные и иные санкции, а также отклонить иск, прекратив тем самым нарушения правила 11.

Напомним, спецпрокурор Мюллер в течение двух лет вел расследование по факту «вмешательства» РФ в выборы президента США после того, как демократы обвинили Трампа в «связях» с Россией.

Следствие обошлось бюджету Соединенных Штатов в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом. Признав свое поражение и не представив никаких доказательств «сговора», Мюллер подал в отставку.

В Москве неоднократно отрицали факт существования какого-либо сговора с администрацией Трампа и указывали на то, что расследование Мюллера связано с решением внутриполитических проблем в США.

Такой вывод содержится и в заявлении пресс-службы российской компании «Конкорд», возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В США компанию преследуют в судебном порядке, бездоказательно обвиняя во вмешательстве в американские выборы.

Ранее адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье потребовал привлечь спецпрокурора Мюллера и генпрокурора США Барра к уголовной ответственности. Адвокат обратил внимание на то, что Мюллер и Барр нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия, обнародовав информацию относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного дела. Как отмечает юрист, этими действиями Мюллер и Барр нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.