В России началась разработка аналога «Мистраля»
Москва, 5 июня. Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой информированный источник, по данным которого первый из двух таких кораблей, который закажет российский ВМФ, планируется получить в 2025 году.
Собеседник агентства отметил, что на конкурсной основе будет выбран лучший проект одного из отечественных проектно-конструкторских бюро. По планам, каждый такой корабль будет способен нести до 16 вертолетов.
При этом источник уточнил, что российский вертолетоносец должен быть не просто экспедиционным кораблем, о планах создания которого не раз заявляли в Объединенной судостроительной корпорации.
«Это должен быть другой самостоятельный проект», — пояснил источник.
Как напоминает «Газета.ru», первый корабль под названием «Владивосток» типа «Мистраль» стоимостью 1,2 миллиарда евро Россия должна была получить от Франции в 2014 году.
Однако из-за развернутой Западом санкционной войны тогдашний президент Пятой республики Франсуа Олланд решил приостановить действие заключенного в 2011 году контракта.
Напомним, что в начале 2016 года в коллегии Военно-промышленной комиссии сообщили, что российская судостроительная отрасль способна построить вертолетоносцы типа «Мистраль» для ВМФ РФ.
Возможности построения подобных кораблей у российских судостроителей есть. Прежде всего, необходима политическая воля и непосредственная потребность в вертолетоносцах. Второе условие – финансирование проекта строительства.