Генерал объяснил, как «Мертвая рука» России ответит на ядерный удар США

Москва, 5 июня. Ценность системы ядерного воздействия «Периметр», более известной на Западе как «Мертвая рука», не уменьшится в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе. Об этом заявил экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

Он рассказал журналистам РИА Новости, что его высказывание в СМИ было искажено. В частности, было сказано, что после активации «Мертвой руки», у России не останется средств, кроме тех ракет, которые «выживут» после удара агрессора.

Есин подчеркнул, что система «Периметр» сможет нанести ответный ядерный удар по агрессору в чрезвычайной обстановке. По его словам, удар будет ослабленным, поскольку многие из стратегических ядерных средств будут поражены атакой противника.

Генерал-полковник напомнил, что система прошла модернизацию и находится в работоспособном состоянии. Он подчеркнул, что она будет задействована в случае превентивного ядерного удара агрессора, в том случае, если все центральные командные пункты государственного и военного управления ядерными объектами будут выведены из строя.

Военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал техническое состояние системы «Периметр». По его словам, в момент нанесения ядерного удара вероятным противником, Москва уже сформирует алгоритм ответно-встречного удара, и российские ракеты полетят навстречу ракетам агрессора. Он напомнил, что Россия разворачивает на орбите группировку спутников, которая позволит оперативно ответить на ракетное нападение.

Ранее генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что кроме «Мертвой руки» у России есть множество средств, которые не будут уничтожены после ядерной атаки, и позволит нанести ответный удар. По его словам, российские специалисты опережают в этом вопросе американских специалистов на 10-15 лет, сообщает «Газета.ru».