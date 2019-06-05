Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Москва, 5 июня. Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг призналась, что является генетическим мужчиной с синдромом Морисса.

Бывшая участница телешоу «Битва экстрасенсов» написала несколько признаний о себе в Instagram в формате «правда или ложь», называя себя при этом в мужском роде.

«1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. М. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки и меня за это дико били. Правда. 3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д'Арк. Правда, у них тоже синдром Морисса», — написала Ванг.

На свой странице в другой социальной сети экстрасенс призывает называть ее Томасом, заверяя, что «бедная оплеванная Ванг» отныне «будет только брендом».

Отметим, синдром Морисса, или синдром нечувствительности к мужским половым гормонам, у генетических мужчин проявляется в нарушении полового развития. У женщин он также встречается, но не оказывает существенного влияния на нормальное половое развитие.

Ванг призналась, что ее образ блондинки в экзотических нарядах был придуман продюсерами «Битвы экстрасенсов», а в жизни она — совсем другой человек. В последнее время участница шоу начала коротко стричься и носить мужскую одежду, отказавшись от макияжа.