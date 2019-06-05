СМИ узнали о конфискации Deutsche Bank 20 тонн золота Венесуэлы

Берлин, 5 июня. Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота якобы в связи с невыполнением Боливарианской республикой своих финансовых обязательств.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники. В качестве причины такого шага указывается пропуск платежа Каракасом в рамках кредитного договора.

По данным СМИ, в 2016 году власти Венесуэлы взяли кредит у Deutsche Bank на пять лет в размере 750 миллионов американских долларов, оставив в качестве залога под займ 20 тонн золота.

«В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, и взять под свой контроль золото», — говорится в сообщении агентства.

При этом, как сообщает «Газета.ru», ни представители немецкого кредитного учреждения, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не предоставили комментарии по этому вопросу.

Как напоминает Царьград, в Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.

Ситуация обострилась минувшей зимой, когда в январе спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя «временно исполняющим обязанности президента». Его поддержали США, ряд стран ЕС и Латинской Америки.

Весной члены оппозиции пытались совершить в стране государственный переворот, собравшись возле военной базы Карлотта в Каракасе. Они призывали военных перейти на свою сторону, однако военнослужащие остались верными легитимному президенту Николасу Мадуро.