США заявили о «небезопасном» перехвате американского разведчика российским Су-35

Вашингтон, 5 июня. Пресс-служба Шестого флота США назвала «небезопасными» действия российского Су-35 над Средиземным морем.

В сообщении пресс-службы американского Шестого флота говорится, что Су-35 РФ перехватил над Средиземным морем разведывательный самолет США, совершая рискованные маневры.

«4 июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, находившийся в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Первая и третья встречи были безопасными. Вторая встреча была сочтена небезопасной, потому что Су-35 пролетел на высокой скорости непосредственно перед самолетом, создавая риск для членов экипажа», — приводит РИА Новости цитату из сообщения.

Утверждается, что члены экипажа самолета-разведчика ощутили волну турбулентности после второй встречи с Су-35.

«Мы ожидаем, что российская сторона будет вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности. Небезопасные перехваты повышают риск просчетов и возможность столкновения в воздухе», — заявили в пресс-службе Шестого флота.

Представители ВМФ США настаивают, что американский разведывательный самолет «не провоцировал» действий российской авиации.

Представители Минобороны РФ пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее «Известия» сообщили о перехвате испанскими истребителями российского военно-транспортного самолета в международном воздушном пространстве в районе Балтийского моря.