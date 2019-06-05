Эксперты назвали самые полезные ягоды

Москва, 5 июня. Более полезные те ягоды, которые плохо культивируются. К ним относятся брусника и голубика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По мнению врача-гастроэнтеролога Владимира Пилипенко, при выращивании ягод массового производства могут быть использованы химикаты для получения большего количества урожая с меньшей плотности. Пилипенко считает, что пищевая ценность клубники массового производства может быть ниже оптимальной.

«Продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава», — отметил врач-гастроэнтеролог.

Ягоды богаты витаминами и микроэлементами, среди которых фолиевая кислота, магний, медь, силен и витамин С. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, наличие таких микроэлементов положительно влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной и иммунной системы, а также замедляет процессы старения. Эксперт также подчеркнула, что в чернике и голубике много флавоноидов, которые активизируют работу ферментов при попадании в организм.

По словам врачей, оптимальная порция ягод в день составляет 100-120 граммов. Чтобы ощутить положительный эффект для здоровья необходимо употреблять их три раза в неделю. Однако следует помнить, что ягоды стимулируют секрецию, которая повышает аппетит, поэтому желательно отказаться от их употребления в позднее время, уточнил врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Ягоды можно употреблять людям с сахарным диабетом, поскольку их гликемический индекс является очень низким. Отказаться от принятия ягод в пищу следует людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника, язвой гастритом или панкреатитом. Также противопоказано их употребление людям, у которых удалили желудок или часть тонкой кишки.

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