США запретили круизным лайнерам заходить в порты Кубы

Вашингтон, 5 июня. Власти Соединенных Штатов Америки запретили владельцам круизных судов заходы на Кубу.

С заявлением на тему выступили представители внешнеполитического ведомства США, уточнив, что таким образом хотят нанести вред туристической индустрии Острова свободы.

«США более не будут позволять визиты на Кубу с помощью пассажирских и туристических судов, включая круизные суда и яхты, а также частные и корпоративные самолеты», — говорится в сообщении Государственного департамента.

Ранее, как напоминает «Газета.ru», финансовое министерство Соединенных Штатов опубликовало запрет на групповые образовательные поездки, а также запретило поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу.

Новая санкционная политика Вашингтона в отношении Гаваны связана с тем, что Штаты снова обвинили власти Кубы в поддержке легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Эти действия напрямую связаны с индустрией туризма, которая тесно связана в экономическом отношении с кубинскими органами безопасности, военными и разведкой. Скрытый туризм помогал военным на Кубе набивать карманы», — также говорится в сообщении Госдепа.

К слову, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен пересмотреть взятый в 2015 году при Бараке Обаме курс на улучшение отношений двух государств.

Напомним, после разразившихся зимой событий в Каракасе, власти Кубы выступили против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы, а также заявили о недопустимости силовых методов решения проблем.