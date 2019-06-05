США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

Вашингтон, 5 мая. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.

Хатчинсон в ультимативной форме объявила, что в случае покупки и развертывания Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400 Анкара не получит американские самолеты F-35.

Постпред США при НАТО напомнила, что Россия является главным соперником Соединенных Штатов и Североатлантического альянса и «постоянно пытается» якобы ослабить альянс, поэтому Турция не имеет права приобретать вооружения, созданные для противостояния американским ракетам.

Хатчинсон добавила, что Турция — суверенное государство, имеющее право на самостоятельные решения, но Анкара должна отказаться от С-400 если хочет иметь F-35.

Ранее руководство Турции неоднократно заявляло, что не намерено отказываться от закупки российских зенитно-ракетных систем. Ожидается, что первая партия С-400 будет направлена турецкой стороне уже в июле.

В Анкаре подчеркивают, что российские системы ПВО не создают угрозы для американских истребителей, а приобретенные в РФ зенитно-ракетные комплексы не планируется интегрировать в систему ПВО НАТО.

Как сообщает «RT», американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от С-400 и ожидает от Анкары дальнейших шагов.