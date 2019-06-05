США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400

Москва, 5 июня. Американские власти предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки российских систем С-400. Об этом заявил возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США DSCA (Defense Security Cooperation Agency) генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

«Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. Мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать», — заявил Хупер.

Он подчеркнул, что эти варианты позволят Анкаре отказаться от покупки российских ЗРК. Генерал-лейтенант отметил, что «теперь мяч на стороне Турции»,

Напомним, что США неоднократно заявляли, что покупка С-400 является недопустимым для члена Североатлантического альянса. В Белом доме подчеркивали, что Штаты могут исключить Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал приобретение ЗРК С-400 суверенным правом страны. Он подчеркнул, что никто не может требовать от Турции отказаться от него. По его словам, дорожная карта по реализации сделки уже готова, поэтому Анкара будет двигаться дальше.

Отметим, что Москва и Анкара подписали соглашение на поставку комплексов С-400 в 2017 году. К осени 2019 года планируется, что турецкая сторона получит четыре дивизиона ЗРК. Общая сумма сделки составляет 2,5 млрд долларов, сообщает «Газета.ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция и Россия реализует сделку по поставкам С-400.