Вашингтон, 5 июня. Суд округа Колумбия разрешил минюсту США не публиковать разговоры экс-советника Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ.

Решением суда транскрипты телефонных разговоров Флинна с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком могут не публиковаться. Ранее суд предписал американскому минюсту обнародовать фрагменты из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы президента Соединенных Штатов, среди них и те, что касаются Флинна.

«По итогам рассмотрения представлений правительства в ответ на это распоряжение правительство не обязано представлять какие-либо материалы или информацию в публичный реестр», — говорится в решении суда.

Американское министерство юстиции не обнародовало содержание разговоров вопреки решению суда. Как было указано, эти записи не использовались для установления вины экс-советника президента США Дональда Трампа и не повлияли на рекомендации для определения судебного решения.

Бывший глава военной разведки США Майкл Флинн работал на посту советника президента США по национальной безопасности в начале 2017 года и был вынужден уйти в отставку после обвинения в том, что он обсуждал санкции с Сергеем Кисляком, занимавшим в тот момент должность посла РФ в Соединенных Штатах. Обвинение опиралось на фрагменты телефонных разговоров Флинна и Кисляка, опубликованные в прессе. Экс-советник Трампа представил ФБР различные версии разговоров, что дало повод обвинить его во лжи. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний и пошел на сотрудничество с Мюллером.

Напомним, спецпрокурор Мюллер в течение двух лет вел расследование по факту имевшего якобы место вмешательства РФ в выборы президента США после того, как демократы обвинили Трампа в «связях» с Россией.

Следствие обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом. Признав свое поражение и не представив никаких доказательств «сговора», Мюллер подал в отставку.

Как пишет «RT», Трамп назвал вопрос с расследованием Мюллера закрытым. В России отмечают, что «охота на ведьм» в США и болезненно-навязчивые попытки поиска «русского следа» связаны исключительно с решением внутриполитических американских проблем.

Такой вывод содержится и в заявлении пресс-службы российской компании «Конкорд», возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В США компанию преследуют в судебном порядке, бездоказательно обвиняя во вмешательстве в американские выборы.

Ранее адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье потребовал привлечь спецпрокурора Мюллера и генпрокурора США Барра к уголовной ответственности. Адвокат обратил внимание на то, что Мюллер и Барр нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия, обнародовав информацию относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного дела. Как отмечает юрист, этими действиями Мюллер и Барр нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.

Вероятно, именно после этих законных требований «Конкорда» Мюллер, испугавшись ответственности, бежал с поста спецпрокурора, небезосновательно опасаясь наказания за предъявление ложных обвинений