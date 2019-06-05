В Совбезе ООН напомнили о позитивном опыте России в борьбе с пиратством

Нью-Йорк, 5 июня. Россия предложила коллегам по Совбезу ООН использовать свой опыт по борьбе с сомалийскими пиратами.

О положительном опыте России по борьбе с пиратством в Совбезе ООН напомнил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он рассказал, что Россия сделала весомый вклад в международные усилия по борьбе с пиратами в северо-западной части Индийского океана у берегов Сомали.

Дипломат предложил расширить борьбу с пиратами на Гвинейский залив.

«Надеемся, что опыт может быть использован для решения проблем в Гвинейском заливе, в том числе в контексте возможного расширения географического мандата контактной группы на Гвинейский залив», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что пиратство в Гвинейском заливе становится одним из факторов нестабильности в центрально-африканском регионе.

«Продолжаются разбойные нападения на иностранные морские суда, в том числе с захватом в заложники российских моряков», — сообщил дипломат.

Напомним, в ночь на 2 января в Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy, на борту которого находились 23 гражданина России. Бандиты потребовали выкуп за моряков, похищенных освободили спустя несколько недель.

Как пишет «Газета.ру», сегодня Гвинейский залив считается самым опасным районом для мореходства. Только за первые шесть месяцев прошлого года там было отмечено более 100 случаев нападения на суда. При этом у побережья Сомали активность пиратов снизилась.