В России хотят внедрить системы мониторинга усталости водителей

Москва, 5 июня. Инженеры Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) считают, что в России необходимо внедрить систему мониторинга усталости водителей.

Ее предлагается устанавливать на грузовики и автобусы. Инженеры считают, что разработка должна предотвращать засыпание с помощью зрительных, звуковых и тактильных сигналов, фиксировать физиологическое состояния водителя, а также проверять его психическое состояние и исключать состояние алкогольного опьянения.

Система будут информировать водителя о необходимости остановки или смены стиля вождения. Предполагается, что связь с водителем будет организована через интеллектуальный пункт управления.

В МАДИ заявили, что примерно 25% дорожных происшествий происходит из-за ошибок водителей, к которым приводит невнимательность, потеря сознания, засыпание, стрессовое состояние или переоценка своего водительского мастерства. Установка систем мониторинга усталости позволит решить проблему аварийности на дорогах, полагают специалисты.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает, что идея инженеров заслуживает подробного обсуждения и внимания.

«Важно следить за действиями водителей и контролировать их режим труда и отдыха», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Отметим, Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит контролировать грузовики и автобусы, оснащенные тахографами. Устройства будут фиксировать скорость транспортного средства, а также в реальном времени передавать данные о нарушениях водителями режима труда и отдыха, сообщают «Известия».

Ранее в ГИБДД заявили о необходимости ввести запрет на пользование услугой каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения, а также тех, кто хоть раз был лишен водительских прав.