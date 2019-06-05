Счетная палата РФ представила рейтинг уровня открытости органов госвласти

Москва, 5 июня. Рейтинг самых открытых министерств России возглавили МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Счетная палата РФ разработала рейтинг уровня открытости органов исполнительной власти, результаты которого представила в докладе «Открытость государства в России».

Эксперты пояснили, что для развития открытости государства требовался универсальный инструмент, позволяющий оценивать степень открытость органов власти и организаций и отслеживать ее динамику.

«Для решения этой задачи был разработан специализированный рейтинг открытости органов власти», — сообщается в докладе.

Степень открытости оценивается по трем категориям: «открытость информации», «открытые данные» и «открытый диалог».

Так, по «открытости информации» оценивается доступность данных на сайте ведомства, их актуальность и полнота информации. В категории «открытые данные» оценивается наличие опубликованных данных, содержательность этой информации и пригодность ее к машинной обработке. В категории «открытый диалог» проверяются наличие на сайте формы для онлайн-обращения, аккаунты в соцсетях и качество реагирования на запросы.

Счетная палата оценила работу 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб, выставляя по каждой категории оценку от А до С, где А означает высокую степень открытости.

МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго России получили оценку ААА. Таким же результатом могут похвастаться Ростехнадзор, Федеральная служба судебных приставов и ряд других ведомств.

В Счетной палате отмечают, что в дальнейшем такой рейтинг планируется составлять ежегодно.

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