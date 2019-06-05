Савченко объяснила, почему Зеленский не дождется справедливости на Украине

Киев, 5 июня. Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила о катастрофическом кадровом голоде в судейском корпусе Украины.

Савченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет наказать виновных в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком. Напомним, ребенок был убит в тот момент, когда пьяные полицейские взялись стрелять по банкам из огнестрельного оружия.

«Зеленский не успеет никого наказать. Он также не дождется никакой справедливости — до парламентских выборов точно», — сказала Савченко.

Депутат высказала мнение, что необходимо переназначить действующих украинских судей.

«Катастрофически не хватает судей. Они не успевают и не успеют быстро рассмотреть судебное дело. Такую историю можно наблюдать, к примеру, с убийством активистки Екатерины Гандзюк», — сообщила парламентарий.

Экс-советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой в июле прошлого года, спустя несколько месяцев она умерла в больнице. Сначала уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство, но впоследствии его переквалифицировали на заказное убийство. Следствие установило всех заказчиков нападения на Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что в организации убийства подозревают председателя областного совета Херсонской области Владислава Манагера.

Как пишет «Газета.ру», все пятеро обвиняемых по делу Гандзюк признали свою вину. Решение об их наказании суд должен вынести 6 июня.