Спецпредставитель генсека ООН по Ливии поделился итогами встречи с Лавровым

Москва, 5 июня. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе заявил, что доволен результатами встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Встреча между российским министром и спецпредставителем генсека ООН состоялась во вторник, 4 июня. Саламе призвал Россию на правах постоянного члена Совбеза ООН помочь восстановить единство организации по вопросу мирного урегулирования кризиса в Ливии.

«Я очень доволен моим визитом в Москву. Думаю, что господин Лавров очень хорошо осведомлен о нынешней ситуации в Ливии и развитии событий «на земле» как в военном, так и в политическом плане», — заявил Саламе журналистам ТАСС.

Российская сторона обеспокоена тем, как военный конфликт может развиваться в ближайшие несколько недель, если международное сообщество не положит конец противостоянию, отметил спецпредставитель генсека ООН.

Напомним, что в 2011 году международная коалиция в составе Великобритании, Бельгии, Италии, Испании, Дании, Норвегии, США, Канады и Франции поспособствовала свержению и убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи, который правил страной более 40 лет. После его убийства стране воцарилась двоевластие. Ливия превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов и в центр контрабанды.

В начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар направил войска в Триполи, где заседает Правительство национального согласия, одобренное ООН. По его словам, военные хотят зачистить столицу от террористов. В боях за Триполи погибли около 600 человек, 75 тысяч мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома..

Ранее в Триполи террористы атаковали военный патруль и сотрудников полиции. Один военнослужащий погиб, ранения получили сотрудники внутренних сил, сообщает RT.