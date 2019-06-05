Мощный взрыв прогремел на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде

Лондон, 5 июня. Контролируемый взрыв на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде на британской студии Pinewood ранил одного человека.

В официальном микроблоге в Twitter фильма о Бонде сообщается, что во время съемок 25-й серии Бонда при взрыве были разрушены декорации. Один человек получил легкое ранение. При этом отмечается, что непосредственно на съемочной площадке никто не пострадал.

Ранее стало известно, что съемки новой части фильма о Джеймсе Бонде пройдут, в том числе, в итальянском городе Матера. Британского суперагента сыграет Дэниел Крейг, а роль злодея достанется лауреату премии «Оскар» Рами Малеку.

Телеканал «360» сообщал, что травма Дэниела Крейга стала причиной остановки съемок нового фильма. Играющий агента 007 актер при самостоятельном выполнении трюка во время съемки на Ямайке повредил лодыжку. Актера в срочном порядке госпитализировали в США для проведения рентгена.