«АвтоВАЗ» отозвал в России около тысячи Lada XRay

Москва, 5 июня. «АвтоВАЗ» объявил об отзыве более 900 автомобилей Lada XRAY из-за возможного повреждения сварного шва усилителя руля.

Об отзыве в России 933 автомобилей Lada XRAY сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзываются автомобили, проданные с января нынешнего года.

«Причиной отзыва является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — говорится в сообщении ведомства.

На отзываемых автомобилях будет произведена замена проблемной детали. Ремонт будет бесплатным для владельцев машин.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что «АвтоВАЗ» отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus из-за проблем с тормозной системой.