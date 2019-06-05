Пушков объяснил, чем обернутся попытки Зеленского бороться с «Северным потоком — 2»

Москва, 5 июня. Украинская газотранспортная система полностью утратит стратегическое значение без российского газа, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на то, что «Зеленский идет проторенным путем», договариваясь с Варшавой противостоять реализации проекта «Северный поток — 2».

«Порошенко боролся-боролся — надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее «стратегического значения» пшик один останется», — считает российский сенатор.

Во вторник после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». По его словам, вопросы энергетической безопасности представляют для Киева и Варшавы общий интерес.

Как напоминает «Федерал пресс», ранее Порошенко на аналогичной встрече выдвигал тезисы о том, что «Северный поток — 2» — проект политический и угрожает многим странам Евросоюза, поэтому усилия против его строительства нужно объединять.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Его строительство вызывает недовольство некоторых европейских государств, в числе которых Украина и Польша. Накануне в Варшаве заявили о намерении не продлевать контракт на поставки газа с российским «Газпромом». Срок действия текущего соглашения истекает в 2022 году.