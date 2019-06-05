Мединский поделился впечатлениями от фильма «Донбасс. Окраина»

Москва, 5 июня. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм о Донбассе «первым шагом в осмыслении новейшей истории».

Накануне в Москве состоялась премьера кинокартины режиссера Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина». Фильм повествует о начале гражданской войны в Донбассе в 2014 году и основан на реальных событиях. Сценарий был написан с использование рассказов очевидцев, ставших прототипами героев картины.

В центре сюжета — судьба солдата украинской армии Соколова, который, спасаясь от обстрелов в Донецке, попадает в подвал дома, где уже прячутся местные жители. Там он знакомится с разными людьми, которые рассказывают о своей жизни.

«Рад приветствовать вас на премьере первого российского фильма, посвященного войне в Донбассе. Вы спросите, почему так поздно, ведь война идет уже пятый год и на Украине выпустили не один фильм, посвященный этим событиям. Я отвечу. Потому что события в Донбассе — это наша боль», — сказал Мединский перед премьерой.

Министр отметил, что «Донбасс. Окраина» — необычный фильм, поскольку не навязывает какую-то конкретную точку зрения, а вызывает желание остановить или предотвратить подобные события.

«Авторы фильма сделали первый шаг в осмыслении событий новейшей истории. Желаю, чтобы вы получили от этого фильма инъекцию для размышлений», — обратился к зрителям Мединский.

Фильм выйдет в прокат 12 июня.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась после государственного переворота, когда к власти на Украине пришли антироссийски настроенные силы. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность нового правительства, после чего Киев объявил о проведении «антитеррористической операции», развязав полноценную войну, жертвами которой по оценкам ООН стали около 13 тысяч человек. Десятки тысяч жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои дома.