В администрации Зеленского назвали дату проведения саммита Украина-ЕС в Киеве

Киев, 5 июня. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского анонсировала проведение в Киеве саммита Украина-ЕС. Он запланирован на 8 июля.

«Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером 4 июня. Поездка в Брюссель стала первым официальным зарубежным визитом шестого президента Украины. Он поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии», а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что курс на получение членства в Евросоюзе и НАТО неизменен. В пресс-службе сообщили, что Украина готова придерживаться взятых на себя обязательств перед международными финансовыми институтами.

Напомним, что в феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, которые закрепили курс страны в ЕС и НАТО. Представители Евросоюза скептически отнеслись к такому стремлению Киева. В частности, еврокомиссар по политике соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан считает, что членство Украины в ЕС в ближайшие годы является нереалистичным. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Киеву необходимо достигнуть ряда критериев, что займет определенное время.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко оценила визит Зеленского в Брюссель. По ее словам, президент Украины не сделал никаких новых заявлений. Она подчеркнула, что такие разговоры и выступления «мы уже слышали от Петра Порошенко», сообщает «Газета.ru».