В ДНР отреагировали на проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса

Донецк, 5 июня. Закон, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, не будет способствовать мирному урегулированию конфликта, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее стало известно, что в Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство РФ.

Морозова напомнила, что причиной гражданской войны на территории Украины стала «позиция украинских властей по дискриминации людей на основе политических взглядов, происхождения, национальности, языка, вероисповедания». Теперь к этому перечню добавилось незаконное лишение частной собственности.

«Подобные заявления никогда не будут способствовать конструктивному диалогу и мирному урегулированию конфликта на территории Донбасса», — подчеркнула омбудсмен.

Морозова выразила мнение, что законопроект может являться частью предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов, назначенных на 21 июля.

Отметим, мнение Морозовой разделяет первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В интервью «Царьграду» он предположил, что появление данного законопроекта связано с тем, что украинские народные избранники уже во всю готовятся к внеочередным выборам в парламент. Также Шерин уверен, что это своеобразный жест отчаяния, так как Киев ничего не может сделать с выдачей российских паспортов жителям ЛНР и ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик, передавал НСН. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил позднее, что решение России об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Донбасса носит провокационный характер, сообщала «Свободная пресса». По его словам, Вашингтон изучает возможности «идентифицировать и не признавать эти паспорта, как и в случае с паспортами, выданными в Крыму».