Силы SDF похитили корреспондента сирийского телеканала

Дамаск, 4 июня. Члены «Сирийских демократических сил (SDF)» захватили журналиста телеканала Ikhbariya.

По словам представителей телеканала, корреспондент Мухаммад ас-Сагыр был задержан на одном из КПП. Он возвращался из Хасеке в Камышли. В настоящий момент его местоположения неизвестно.

Журналист снимал сюжет о пожарах на полях пшеницы в провинции Хасеке. У него были свидетельства того, что «Сирийские демократические силы» не занимались тушением пожаров, заявил его коллега Ахмад аль-Хамдуш.

Действия SDF направлены на лишение сирийских властей запасов пшеницы, считает журналист. По его словам, это является «одним из средств экономической войны США против сирийских властей».