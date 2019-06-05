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Украинского эксперта навсегда изгнали из ток-шоу на «России 1» за хамское поведение

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Украинского эксперта навсегда изгнали из ток-шоу на «России 1» за хамское поведение

Москва, 5 июня. Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» за оскорбление оппонента во время трансляции.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ведущий Евгений Попов был вынужден удалить из студии украинского эксперта Всеволода Непогодина за оскорбления, неприличные выражения и вызывающие жесты. Видео инцидента размещено на сайте телеканала.

Обстановка в студии накалилась в тот момент, когда начальник пресс-службы народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в ходе прямого включения из Донецка сообщал о фактах нарушения режима прекращения огня украинскими военными. Один из приглашенных в студию экспертов, украинец Непогодин, сопровождал слова Безсонова неприличными жестами.

Украинского эксперта навсегда изгнали из ток-шоу на «России 1» за хамское поведение

Что именно показал «эксперт» Безсонову, осталось за кадром, но это вызвало немедленную редакцию ведущего, который попросил Непогодина покинуть студию.

«Вы что делаете? Уходите отсюда!», — сказал Попов Непогодину.

Тот выполнил просьбу, но уходя продолжил оскорблять представителя ДНР, который, впрочем, вообще никак не отреагировал не действия украинского эксперта.

Украинского эксперта навсегда изгнали из ток-шоу на «России 1» за хамское поведение

Немногим позднее другая ведущая «60 минут» Ольга Скабеева сообщила, что Непогодин никогда больше не появится в программе.

«Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе. Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса», — сказала Скабеева.

Как сообщает «Газета.ру», ранее Непогодин уже «прославился» на российском ТВ, когда телеведущий Владимир Соловьев в эфире ток-шоу «Кто против?» выгнал его за слова о Степане Бандере и о том, что фашизм якобы являлся «альтернативой» для украинцев в годы Великой Отечественной войны.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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