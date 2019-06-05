Всемирный банк отметил рекордный рост российской экономики

Вашингтон, 4 июня. Рост российской экономики в 2018 году достиг рекордных показателей в 2,3% за последние шесть лет, несмотря на санкции. Об этом заявили представители Всемирного банка.

В докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» говорится, что экономический рост связан с увеличением цен на нефть, а также с внедрением строительных проектов по энергетике. Кроме того, его существенное ускорение связано с проведением чемпионата мира по футболу.

Также Всемирный банк дал прогноз относительно роста ВВП. Он снизился на 0,3% пункта и составил 1,2%, однако прогнозы на 2020 и 2021 год остались без изменения — 1,8%. Специалисты связывают это с сокращением добычи нефти.

По их мнению, тенденция к увеличению роста инфляции с начала года частично связана с повышением цен на нефть. Это происходит не только в России, но и в странах Восточной Европы. Снижение деловой активности в промышленности России специалисты связывают с мерами по сокращению нефтедобычи в рамках договоренностей стран ОПЕК.

В докладе также подчеркивается, что ослабление экономической активности в России скажется на объемах денежных переводов в Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Украине.

Отметим, что в апреле МВФ повысили оценку роста ВВП в России до 2,3%. Ранее она составляла 1,7%.

В министерстве экономического развития прогнозируют, что темпы роста российской экономики по итогам 2019 года превысят показатели в 1,3%. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, пик инфляции пройден, поэтому ожидается ускорение роста ВВП.