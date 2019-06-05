В Госдепе анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Вашингтон, 5 июня. В Госдепе США сообщили о запланированных переговорах Вашингтона и Москвы по контролю за вооружениями.

О планах провести встречи по контролю за вооружениями журналистам рассказала помощник госсекретаря США Андреа Томпсон, которая в эти дни принимает участие в международном форуме в Сингапуре. Отвечая на вопрос о том, почему на форуме она не обсуждала с представителями РФ проблему продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ), Томпсон заявила, что «это был не тот уровень».

«Есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я ожидаю их проведения на другом уровне. Нам предстоит несколько обсуждений», — сообщила помощник госсекретаря.

Томпсон, курирующая в Госдепе вопросы контроля над вооружениями и международной безопасности, не сообщила, когда именно и в каком формате пройдут эти встречи.

Заявление представителя Госдепартамента США прозвучало на фоне информации из посольства РФ в Соединенных Штатах, выступившего с опровержением появившихся в СМИ данных о проходящих якобы переговорах Москвы и Вашингтона по продлению договора СНВ. Российские дипломаты сообщили, что им ничего не известно о подобных контактах. В дипмиссии напомнили, что президент России Владимир Путин год назад в Хельсинки предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу обсудить возможность продления Договора после 2021 года, но ответ так и не был получен.

Напомним, ДНСВ, вступивший в силу в 2011 году, предусматривал сокращение ядерных арсеналов РФ и США и снижение числа стоящих на вооружении межконтинентальных баллистических ракет, боеголовок и пусковых установок. Срок действия Договора истекает в 2021 году и намерения Белого дома по его продлению пока остаются туманными.