Зеленский отреагировал на слухи о возможном дефолте на Украине

Киев, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «слухами» сообщения о возможном дефолте Украины.

«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — цитируются слова Зеленского в аккаунте его администрации в Twitter.

Ранее олигарх Коломойский заявил в интервью деловому изданию Financial Times, что Зеленскому стоит отказаться от программы помощи Международного валютного фонда или объявить дефолт по внешнему долгу.

Совет директоров МВФ в конце прошлого года ратифицировал новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее выполнения составляет 14 месяцев. Так, 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные деньги станут доступны по результатам шестимесячных проверок.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак ранее заявил НСН, что дефолт на Украине уже произошел в 2015 году, «когда власти отказались платить по долгам и провели их частичную реструктуризацию, не выполнив свои обязательства, в том числе перед Россией».

Комментируя заявление Коломойского, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов подчеркнул, что «опасность дефолта существует». Говоря о последствиях дефолта, Суслов подтвердил худшие опасения экспертов: девальвация гривны, нищета, экономическая катастрофа, передавал «Царьград».