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Семак станет сопредседателем предвыборного штаба Беглова

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Семак станет сопредседателем предвыборного штаба Беглова

Санкт-Петербург, 5 июня. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак станет сопредседателем предвыборного штаба главы Петербурга Александра Беглова.

Семак станет сопредседателем предвыборного штаба Беглова

По словам наставника питерского клуба, с Бегловым они уже пообщались в телефонном режиме. Семак добавил, что в ближайшее время планируется более обстоятельная беседа.

«Телефонный разговор был, но приеду после короткого отпуска, мы еще пообщаемся, и я потом скажу все», — цитирует Sports.ru главного тренера чемпиона России. 

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

Ранее Сергей Семак сделал предложение руки и сердца своей супруге Анне. Наставник «Зенита» совершил романтичный поступок на борту самолета Санкт-Петербург — Милан. Невеста призналась, что в этом решении есть глубинный смысл. Следует отметить, что пара воспитывает семерых детей.

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Автор: Сергей Свазовский
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