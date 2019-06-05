Савченко оценила итоги визита Зеленского в Брюссель  

Киев, 5 июня. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель не принесет изменений в вопросе по Донбассу, поскольку является дипломатической встречей, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Зеленский во вторник провел ряд встреч с лидерами ЕС в Брюсселе.

«Поездка Зеленского в Брюссель — это дипломатическая встреча, которая не даст никаких изменений в вопросе по Донбассу», — отметила Савченко в эфире телеканала NewsОne.

При этом она добавила, что ничего нового от Зеленского услышать не удалось, подобные выступления ранее можно было наблюдать от экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Ничего из того, что было сказано в Брюсселе, не будет реализовано. Я не думаю, что Европа как-то изменилась для того, чтобы вести свою политическую политику в ключе поддержки Украины», — добавила Савченко.

Как сообщалось ранее, на брифинге с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией, сообщал «Царьград».

При этом он добавил, что перед переговорами Украина должна «быть способна защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», передавал Ридус.

Комментируя заявление Зеленского о переговорах, первый заместитель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Федеральному агентству новостей иронично заметил, что заявления официального Киева стоит рассматривать сквозь призму существующих политических реалий.

Политик с сожалением констатировал, что Зеленский в той или иной степени вынужден ориентироваться на украинских радикалов. Если официальная власть готова идти на контакт, то националисты по-прежнему будут придерживаться взглядов бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Урегулировать ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются на международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки продолжаются.