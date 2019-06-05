ПВО Сирии отразили атаку БПЛА террористов в провинции Хама

Дамаск, 5 июня. ПВО Сирии отразили атаку беспилотных летательных аппаратов террористов в районе вертолетной площадки в селении Джабб ар-Рамле на севере провинции Хама.

«ПВО отразили атаку БПЛА террористов на вертолетную площадку в Джабб ар-Рамле», — сообщает телеканал Ikhbariya.

Ранее ВВС Сирии нанесли несколько ударов по горным районам близ города Кабана. Там находятся позиции «Тахрир аш-Шам», а также «Исламской партии Туркестена» (запрещена в РФ). Кроме того, военнослужащие САА обстреляли позиции террористов на границе провинций Идлиб и Хама.