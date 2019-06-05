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Политика

Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России

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Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России

Москва, 5 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС одним из приоритетов внешней политики России. Соответствующее заявление содержит приветственное слово главы российского внешнеполитического ведомства участникам международного фестиваля «Российская студенческая весна стран БРИКС и ШОС».

Лавров отметил многовекторный характер деятельности БРИКС и ШОС. По его словам, сотрудничество в этом формате отвечает реалиям современности. Дипломат подчеркнул, что взаимодействие в рамках организаций относится к числу приоритетов внешней политики РФ.

Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России

«БРИКС и ШОС  — многосторонние объединения такого типа отвечают реалиям двадцать первого века. Наращивание взаимодействия в этих форматах  — в числе безусловных приоритетов внешней политики Российской Федерации»,  — подчеркнул Лавров.

Глава МИД России добавил, что студенческая весна превратилась в действенную площадку для налаживания деловых и гуманитарных связей.

«Не случайно уже второй раз он (фестиваль – прим. ФАН) проходит под патронатом ЮНЕСКО», — заключил Лавров.

Ранее эксперты оценили дальнейшие перспективы развития БРИКС и ШОС.

«БРИКС сейчас — самая динамично развивающаяся организация. С ней может соперничать только ШОС. В то время как остальные организации постепенно деградируют. Особенно  — G7, откуда Россия вышла, вернее, ее решили не приглашать туда больше. И после этого «Большая семерка» начала деградировать», — полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Автор: Сергей Свазовский
Источник: РИА Новости
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