Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России
Москва, 5 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС одним из приоритетов внешней политики России. Соответствующее заявление содержит приветственное слово главы российского внешнеполитического ведомства участникам международного фестиваля «Российская студенческая весна стран БРИКС и ШОС».
Лавров отметил многовекторный характер деятельности БРИКС и ШОС. По его словам, сотрудничество в этом формате отвечает реалиям современности. Дипломат подчеркнул, что взаимодействие в рамках организаций относится к числу приоритетов внешней политики РФ.
«БРИКС и ШОС — многосторонние объединения такого типа отвечают реалиям двадцать первого века. Наращивание взаимодействия в этих форматах — в числе безусловных приоритетов внешней политики Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.
Глава МИД России добавил, что студенческая весна превратилась в действенную площадку для налаживания деловых и гуманитарных связей.
«Не случайно уже второй раз он (фестиваль – прим. ФАН) проходит под патронатом ЮНЕСКО», — заключил Лавров.
Ранее эксперты оценили дальнейшие перспективы развития БРИКС и ШОС.
«БРИКС сейчас — самая динамично развивающаяся организация. С ней может соперничать только ШОС. В то время как остальные организации постепенно деградируют. Особенно — G7, откуда Россия вышла, вернее, ее решили не приглашать туда больше. И после этого «Большая семерка» начала деградировать», — полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.