В ЛНР рассказали о последствиях участия главы Генштаба ВСУ в переговорах по Донбассу

Луганск, 5 июня. В ЛНР считают, что участие главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака негативно скажется на переговорном процессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Хомчак примет участие во встрече контактной группы по Донбассу, намеченной на среду, 5 июня. Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко полагает, что данный шаг Киева может затруднить переговорный процесс, поскольку в Донбассе считают, что руководителем украинского Генштаба может двигать желание «взять реванш» за боевые неудачи.

Марочко напомнил, что в 2014 году во время гражданской войны на Юго-Востоке Украины Хомчак занимал должность командующего группировкой украинский войск к западу от Донецка, где ВСУ потерпели крупное поражение под Иловайском.

«Участие в переговорном процессе военачальника, который отдает приказы на убийство мирных граждан Донбасса, может негативно сказаться на переговорном процессе. Потери украинских войск (под Иловайском — прим. ФАН), по нашим данным, достигали приблизительно 1,5 тысячи человек убитых, около тысячи бойцов пропали без вести и столько же попало в плен. Была потеряна практически вся техника. Явно украинский генерал после такого будет ждать реванша», — выразил мнение Марочко.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в Киеве в результате госпереворота пришло к власти антироссийски настроенное правительство. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать его легитимность, после чего Киев объявил о проведении так называемой «антитеррористической операции». В результате гражданской войны, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе переговоров в минском формате. Контактная группа проводит встречи в столице Белоруссии с сентября 2014 года и уже трижды принимала документы, регламентирующие действия по деэскалации конфликта, но ни один из пунктов договоренностей не был выполнен Украиной полностью.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Верховной раде Украины рассматривается законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.