Пекин, 5 июня. Китайский информационный портал Sohu оценил испытания новой российской противоракеты «Нудоль» на полигоне Сары-Шаган. Обозреватели издания считают, что российский «ракетный трюк» стал тревожным сигналом для США.

Издание пишет, что Москва добилась серьезных успехов в развитии ракетного вооружения. По их мнению, демонстрация испытаний является предупреждением для Вашингтона. Обозреватели Sohu считают, что «трюк с противоракетой» призван сдержать Штаты на Ближнем Востоке, где американские военные проводят учения. Кроме того, испытания являются ответом на возможное размещение американских баллистических ракет в Европе.

Эксперты издания напоминают, что американская администрация пригласила нового президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По их мнению, стороны будут обсуждать обязательства Киева в рамках НАТО, в том числе размещение баллистических ракет, сообщает «ПолитРоссия».

«Несмотря на то, что Ближний Восток и Европа кажутся двумя отдельными регионами, но с точки зрения стратегической ситуации, эти события несут в себе угрозу для России», — отмечает издание.

Противоракета «Нудоль» ставит под сомнение потенциал американских межбаллистических ракет, также российские ВС оснащены ракетой «Сармат», против которой бессильны американские системы ПРО, пишет Sohu.

Напомним, что российская система ПРО является не только тактической, но и стратегической. Она оснащена зенитно пушечно-ракетными комплексами «Тунгуска» и «Панцирь», а также ЗРК «Тор», «Бук», С-300, С-400.