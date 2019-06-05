Бузова проболталась о новом романе 

Москва, 5 июня. Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова призналась журналистам, что прервала два года воздержания и нашла нового спутника жизни.

Как сообщает KP.RU, на закрытой презентации нового клипа на песню «Водица» певица в разговоре с журналистами затронула тему любовных отношений, заявив, что «у каждого человека есть своя половина».

Журналисты поинтересовались, не сложно ли ей столько времени без половинки.

«Ну, у меня уже были... поэтому уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть это была одна ночь, может быть несколько», — заявила телеведущая.

При этом она не стала называть имя своего избранника, добавив лишь, что «все его прекрасно знают».

Ранее, как сообщал Пятый канал, Бузова поздравила саму себя с успешной премьерой клипа «Водица». Певица не скрывала, что играет в клипе саму себя. Она предстает в образе обманутой женщины, которой изменяет красавчик, пока она в поте лица вкалывает на гастролях. Однако в конце ролика певица хладнокровно мстит за свои страдания.

Пользователи же рассмотрели в клипе плагиат, о чем поспешили упрекнуть певицу в комментариях на ее странице в Instagram. По мнению ее поклонников, Бузова «своровала образ у Джей Ло».

Незадолго до премьеры клипа фанаты посмеялись над анонсом нового видео. На опубликованном в соцсетях снимке телеведущая запечатлена лежащей в воде. Экстравагантный наряд Бузовой рассмешил фанатов, которые посчитали, что певица «упала в лужу».