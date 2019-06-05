В ЕР объяснили призыв Рады лишить имущества жителей Донбасса

Москва, 4 июня. Внесенный в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, является попыткой нажиться на жителях этого региона, заявил первый замсекретаря Севастопольского отделения «Единой Россия», депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Ранее стало известно, что в Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство РФ. Автором законопроекта является внефракционный депутат Олег Мусий.

«Алчность, глупость, античеловечность — нардеп Мусий успешно впитал в себя худшие качества украинской элиты. Я не могу не провести параллель с нацистскими преступниками, которые так же стремились поскорее присвоить себе имущество убиваемого ими мирного населения», — говорится в заявлении Белика, распространенного пресс-службой партии.

По мнению депутата, этот документ является «попыткой заработать на простых жителях Донбасса».

Как сообщал «Царьград», Мусий хочет, чтобы у жителей Донбасса, получивших российский паспорт, было конфисковано имущество. При этом текст законопроекта и пояснительную записку к нему пока не опубликовали.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса. Путин подчеркнул, что у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины «переходит границы».

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил позднее, что решение России об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Донбасса носит провокационный характер, сообщала «Свободная пресса». По его словам, Вашингтон изучает возможности «идентифицировать и не признавать эти паспорта, как и в случае с паспортами, выданными в Крыму».