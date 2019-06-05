Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

Брюссель, 4 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому условия вступления в военный блок.

Столтенберг отметил, что двери североатлантического альянса по-прежнему открыты для Украины. Однако Киеву необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Столтенберг добавил, что другие страны не должны вмешиваться в сотрудничество организации с Украиной, передает Газета.ru.

Ранее Зеленский заявил, что Украина продолжит курс на евроатлантическую интеграцию. В ходе встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером президент Украины также заявил о превосходстве над своим предшественником на посту президента, Петром Порошенко.

«Я лучше. Новый лучше старого», — сказал глава Украины.

Поездка в Брюссель стала первым официальным визитом Зеленского в статусе президента Украины. В столице Бельгии Зеленский провел встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, руководителем Евросовета Дональдом Туском и госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Следует отметить, что идея вступления в Евросоюз и НАТО стала одной из главных составляющих политики Петра Порошенко на посту президента. Чтобы как-то обозначить успехи в этом направлении, киевские власти даже заявили о вступлении Украины в «аспирантуру НАТО». Впоследствии выяснилось, что «достижение» стало результатом неправильного перевода английского слова «aspiration» — намерение.

С курсом на евроинтеграцию Киев также связывал «европейские зарплаты и пенсии». Однако спустя пять лет после «революции достоинства» уровень доходов украинцев на душу населения оказался самым низким в Европе.

Ранее RT сообщала, что НАТО может признать Украину главным союзником вне альянса. По крайней мере, так утверждают в украинском посольстве в США.