РВСН получат три полка с «Ярсами» и один с «Авангардами»

Москва, 5 июня. Три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс» и один полк с комплексом «Авангард» заступят на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения до конца 2019 года.

В группе информационного обеспечения РВСН заявили, что до конца года будет поставлено более 90 единиц техники. Это позволит поставить на боевое дежурство ракетные полки комплекса «Ярс» в Йошкар-Олинском, Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях, а также комплекса «Авангард» в Ясненском ракетном соединении.

Кроме того, планируется оснастить РВСН более 30 межконтинентальными баллистическими ракетами, увеличив долю современного вооружения в войсках до 76% до конца 2019 года.

Ранее эксперт раскрыл подробности успешного испытания ракеты «Нудоль» для комплекса ПРО. Ее запуск был осуществлен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.